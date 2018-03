Auch die Menschen im Kreis Altenkirchen werden älter: Droht ein Pflege-Notstand?

Droht im AK-Land der Pflege-Notstand? Für Rheinland-Pfalz hat das Statistische Landesamt schon für 2035 Tausende fehlende Plätze in Pflegeeinrichtungen und Tausende fehlende Pfleger prognostiziert. Ein ähnlich düsteres Bild zeichnet sich mittelfristig auch für den Kreis Altenkirchen ab, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Aktuell hat der Kreis bereits jetzt einen deutlich niedrigeren Überhang an Plätzen in der stationären Pflege als etwa die Kreise Westerwald und Neuwied. Gruppieren die Statistiker das AK-Land in der Kategorie 100 bis 200 freie Plätze ein, so sind es bei den beiden Nachbarn noch 400 und mehr.

Was an Sieg und Wied positiv ins Gewicht fällt: Die Anzahl der über Sechzigjährigen ist hier zwischen 2005 und 2015 „nur“ um 6,6 Prozent gestiegen, einen niedrigeren Wert weist keiner der 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz auf. Im Landesschnitt wuchs diese Zahl um 12,8 Prozent. Die Anzahl der Pflegebedürftigen in der Altersgruppe 60+ stieg im gleichen Zeitraum um 38,9 Prozent, in allen Kreisen um durchschnittlich 36,6 Prozent.

Der Trend der demografischen Alterung wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen, warnen die Statistiker. Allein weil Ende der 2020er-Jahre alle Babyboomer ihr 60. Lebensjahr überschritten haben werden. 1,42 Millionen Rheinland-Pfälzer werden nach Berechnungen des Statistischen Landesamts 2035 mindestens 60 Jahre alt sein, 300.000 mehr als derzeit. Für den Kreis Altenkirchen prognostiziert das Amt ein Wachstum von 20,6 Prozent bis 2035. Die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt im selben Zeitraum gar um 30,4 Prozent, auch weil die Menschen immer älter werden. Bis 2060, glauben die Statistiker, wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen im Kreis im Vergleich zu 2015 um 63 Prozent erhöhen. Aus dem noch aktuellen Überhang an Plätzen in der stationären Pflege würde sich so allein bis 2035 ein Defizit von 300 bis 400 Plätzen entwickeln.

Für den pflegepolitischen Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, Erwin Rüddel, ist deshalb klar: „Wir brauchen mindestens 20 Prozent mehr Pflegekräfte, und das muss mit mehr Flexibilität und einer Senkung der Fachkraftquote einhergehen. Dabei müssen die Pflegekräfte in ihrem Beruf auch Erfüllung und Zufriedenheit finden.“ Dass Zufriedenheit im Beruf oftmals auch vom Verdienst abhängig ist, weiß Rüddel. Die Finanzierung im Zusammenhang mit mehr Pflegekräften könne nur gelingen, wenn die Pflegebeiträge stiegen.

Rüddel betont, es sei wichtig, die Pflege insgesamt aufzuwerten und auch Schülern auf Hauptschulniveau eine Ausbildung zu ermöglichen. Nur so könne einem drohenden Pflegenotstand begegnet werden. „Wir können uns nicht leisten, auf potenzielle Fachkräfte zu verzichten. Eine ganz große Herausforderung ist, dass keine fachlichen Inhalte bei der Ausbildungsreform verloren gehen und wir Menschen mit Hauptschulniveau sowie Quereinsteigern weiter die Chance bieten, eine dreijährige Pflegeausbildung zu absolvieren“, sagt Rüddel.

Nicht nur in der Politik, auch in den Pflegeeinrichtungen ist der drohende Notstand erkannt. Mehr noch, „er ist jetzt auch in der Region angekommen“, sagt Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus-Gruppe Waldbreitbach, die im Kreis Altenkirchen Altenpflegeeinrichtungen in Betzdorf und Wissen sowie angrenzend in Eitorf, Hennef und Windeck unterhält. Es sei unstrittig, dass mehr Pflegekräfte gebraucht werden. Frieling: „Da liegen wir mit der Gewerkschaft Verdi auf einer Linie, wenngleich wir Warnstreiks als den falschen Weg ansehen.“

Aktuell seien in den Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen der Marienhaus-Gruppe die Pflegestellen alle besetzt: „Und es können bislang auch noch alle frei werdenden wieder besetzt werden. Aber es wird auch für uns als großer Träger schwieriger.“ Die Tatsache, dass man nach Tarif bezahle, was längst nicht alle Träger tun würden, sei ein schlagkräftiges Argument, um Fachkräfte langfristig zu binden. Im Umkehrschluss heißt das laut Frieling: „Die Pflegeberufe müssen attraktiver gemacht werden.“

Von unseren Redakteuren Markus Kratzer, Robin Brand und Ralf Grün