Anlieger: Ausbaupläne für Scheuerfelder Hanfstraße nicht akzeptabel

Die Hanfstraße in Scheuerfeld soll in einem Teil (Kirchstraße bis Brucher Straße) ausgebaut und im Bereich Brucher Straße bis Gartenstraße erschlossen werden. Hier gibt es Protest der vier Anwohnerfamilien Dr. Banzhaf, Greb, Mockenhaupt und Schuhen. Sie sind nicht gegen die Erschließung der Straße. Aber den Zeitpunkt und die Ausbauart halten sie für falsch. Das sei nicht akzeptabel.

Anwohner wehren sich gegen die geplante Erschließung der Hanfstraße in Scheuerfeld. Sie fordern wegen der schmalen Straße eine Ausweisung als Einbahnstraße und die Verschiebung der Maßnahme, da sie Schäden im Zusammenhang mit einem Neubaugebiet erwarten. Im Bild von links: Steffi Mockenhaupt, Sandra Greb, Friedgard Greb, Stefan Greb, Rita Banzhaf und Dr. Rainer Banzhaf.

Foto: Andreas Neuser

Vom Zeitpunkt her sehen sie die Erschließung als sehr ungünstig an. Denn in der Nähe wird im Bereich Hanfsland ein Neubaugebiet mit rund 20 Bauplätzen erschlossen. Und da, so die Befürchtung, werde viel Verkehr zum Neubaugebiet mit schweren Lkw und Baufahrzeugen über die Hanfstraße erfolgen. Folge: Eine neu erschlossene Straße ist dann nach kurzer Zeit wieder kaputt. So fordern die Anlieger, dass mit der Erschließung der Straße erst in einigen Jahren begonnen wird, wenn der Bereich Hanfsland bebaut ist.

Sorge bereitet den Anwohnern auch die Ausbauart. Denn ihrer Auffassung nach ist die Straße für den Begegnungsverkehr von Fahrzeugen zu schmal. „Die Hanfstraße ist im hinteren Teil knapp über vier Meter breit. lm jetzigen Zustand ist ein normaler Begegnungsverkehr nur unter Mitbenutzung der unbebauten Grundstücke möglich. Bei Anlieferungen (Post, Handwerker etc.) kehren viele Autofahrer um und benutzen andere Wege. Bei Be- oder Entladungen von Lkw ist die Straße gesperrt“, beobachten sie regelmäßig. Ebenso wie in der Gartenstraße sei der Durchgangsverkehr in der Hanfstraße wesentlich höher als in den übrigen Straßen des Viertels. Mehr Straßenlärm, Schmutz und beschädigte Grundstückseinfriedungen werden beklagt. So fordern sie eine Einbahnstraßenregelung ohne Bürgersteig für ihren Bereich zwischen Brucher Straße und Gartenstraße. Das würde zumindest ein paar der Nachteile und Belastungen minimieren, so die Anwohner, die es ärgert, dass sie als Anlieger der Hanfstraße im hinteren Teil für „einen von uns nicht gewollten Ausbau wesentlich mehr bezahlen als die übrigen Anlieger“.

Die Sache mit den Anliegerbeiträgen, so Ortsbürgermeister Harald Dohm, sei vom Gesetz her bestimmt. Denn in dem einen Bereich gehe es um Ausbau (Anlieger zahlen 30 Prozent) und in dem Bereich der vier Anwohnerfamilien um Erschließung (Anlieger tragen 90 Prozent der Kosten).

Laut Dohm ist im Rat beschlossen, dass die Straße kostengünstig ausgebaut wird und Begegnungsverkehr weiter möglich ist. „Zwei Pkw passen hier aneinander vorbei“, so Dohm. Die Einbahnregelung sei von Ratsmitgliedern abgelehnt worden. Hier macht Dohm aber Hoffnung. Wenn in dem Bereich alle Straßen fertig seien und auch das Neubaugebiet, dann sollte dort grundsätzlich über eine neue Verkehrsregelung nachgedacht werden. Einbahnstraßen sind dann eine Option.

Die Sorgen der Anwohner wegen Zufahrten von Lkw zum Neubaugebiet sieht Dohm nicht. Denn dieses Gebiet werde mit einer neuen Straße direkt von der K 106 aus angebunden.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser