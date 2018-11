In Betzdorf ist für diese Woche erheblicher Stau angesagt. Im Bereich des Kreisels der Wilhelmstraße wurden gestern am frühen Nachmittag Baustellenampeln in Betrieb genommen. Der Kreisverkehr ist praktisch aufgehoben. Nur noch über eine Spur kann der Bereich der B 62 befahren werden. Autofahrer aus Richtung Barbaratunnel müssen in den Kreisel nach links abbiegen. Schnell staute sich der Verkehr in Richtung Kirchen zurück. Aber auch alle anderen Fahrtrichtungen waren davon betroffen. Verkehrsteilnehmer müssen sich die ganze Woche über in Geduld üben. Hintergrund der Ampelregelung sind Baumaßnahmen der Telekom. Zwischen Kreisel und ehemaligem Kolpinghaus befinden sich zwei Schächte der Telekom, die erneuert werden. Ist das erledigt, werden die Ampeln etwas in Richtung Wallmenroth versetzt, da in Höhe ehemaliges Kino ein weiterer Telekomschacht getauscht wird.

Auch der Abfluss der Fahrzeuge aus dem Bereich Expert-Klein und Gontermannstraße wird per Ampel geregelt. Diese reagieren aber nur, wenn Bedarf für Fahrzeuge besteht. Auch für Autofahrer, die aus der ...

