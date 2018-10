Am Mittwochmorgen staute sich der Verkehr auf der Bundesstraße 62 in Oettershagen teils bis zum Restaurant Delphi in Wissen. Pendler waren verärgert, standen für längere Zeit im Stau. Grund dafür ist eine Ampel in der Ortsmitte von Oettershagen, die im Zuge einer dortigen Baustelle ab sofort den Verkehr regelt. Unsere Zeitung fragte bei den VG-Werken Hamm nach, wie es zu den langen Staus kommen konnte und ob die Ampel vielleicht falsch eingestellt ist. Lutz Weber, stellvertretender technischer Werkleiter, erklärt, dass die Zyklen so berechnet seien, dass sich der Verkehr nicht unnötig stauen könne. „Natürlich kann es sein, dass in dem Moment, als wir sie aufgestellt haben, eine längere Rotphase war“, sagt Weber und fügt hinzu, dass man sich die Schaltung in den kommenden Tagen noch einmal anschauen und wenn nötig nachjustieren werde.

Fakt sei allerdings, dass die Ampel in den kommenden Monaten immer mal wieder Verwendung finden wird, denn die Baustelle bleibt wahrscheinlich über den Jahreswechsel hinaus bestehen. „Für die Leute, die ...

Lesezeit für diesen Artikel (313 Wörter): 1 Minute, 21 Sekunden

