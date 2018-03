Glückwunsch an 86 junge Frauen und Männer. Sie allesamt haben das Abitur am Westerwald-Gymnasium Altenkirchen abgelegt und somit die Hochschulreife erreicht. „2,018‰ meist Dichter als Denker“ lautete das Abiturmotto. Bevor sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler mit Eltern, Freunden und Verwandten zur offiziellen Feier und Zeugnisübergabe in der Stadthalle in Altenkirchen trafen, fand zunächst ein ökumenischer Gottesdienst in der Christuskirche statt.

Im Anschluss übermittelte Schulleiter Karl-Josef Müller den jungen Menschen seine und die Glückwünsche der Bildungseinrichtung. Sein Dank und seine Anerkennung galten auch den Erziehungsberechtigten und Lehrern sowie allen Menschen, die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.