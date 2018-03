Alsdorf kreativ: Ideen für neuen Dorfplatz gesucht

Wenn das Haus Himmrich in Alsdorf abgerissen ist, dann gibt es einen freien Platz zentral im Ort gelegen. „Dafür gibt es bereits jede Menge Ideen im Ort“, betonte SPD-Sprecher Marcus Hehn am Donnerstagabend im Rat. „Den Platz dürfen wir nicht so einfach da liegen lassen.“ So regt er an, dass man einen Wettbewerb starten sollte. Nicht einen Architektenwettbewerb. Das kostet Geld. Aber die Bürger sollten ihre Vorschläge einreichen. „Wir setzen da auch Preise aus“, so Hehn. Er denkt an Essensgutscheine. Dass da mit dem freien Platz etwas passieren muss, findet auch CDU-Sprecherin Kerstin Himmrich. Gerne wird die Idee der SPD aufgenommen. Ein weiterer Preis wurde auch noch schnell ins Ratsrund geworfen. Armin Brast vom Bauamt, gleichzeitig Vorsitzender vom Segelflugclub Betzdorf-Kirchen, stiftete schnell noch einen Rundflug im Segelflieger. Nun geht ein kleiner Arbeitskreis an die Arbeit, um Details zu dem Ideenwettbewerb auszuarbeiten.

Das alte Schlachthaus ist bereits abgerissen. Das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Himmrich soll bald folgen. Dann gibt es mitten im Ort einen freien Platz. Dafür werden Ideen zur Gestaltung gesucht. Archiv

Noch steht das Haus Himmrich. Ganz aktuell liegen Pläne für den Abriss vor. Zügig soll es an die Ausschreibung gehen, so Ortsbürgermeister Rudolf Staudt. Der Wunsch ist, dass das Haus noch vor April abgerissen wird. Denn dann soll bald in Betzdorf für Monate an der Steinerother Straße wegen Brückenbauarbeiten eine Sperrung erfolgen. Dann kann nicht noch an der Straße in Alsdorf (Umleitungsstrecke) ein Haus abgerissen werden.

Weitere Themen gab es im Rat:

Umkleidegebäude Sportplatz: Mit dem Bau des neuen Umkleidegebäudes am Sportplatz geht es nun los. Der Auftrag für die Bodenplatte wurde vom Rat für knapp 23.000 Euro vergeben. Am 9. Februar sollen die Arbeiten beginnen. Bereits am 14. März will das Unternehmen Säbu mit der Montage der Fertigbaumodule auf der Bodenplatte beginnen.

Solarkollektoren: Auch hier herrscht Einigkeit im Rat. Ein Schichtungsspeicher für warmes Brauchwasser wird in der Turnhalle installiert. Energiequelle ist hier Gas. Da kann man aber auch über Solarkollektoren auf dem Turnhallendach warmes Wasser einspeisen. Die Verwaltung im Rathaus Betzdorf soll nun Angebote einholen. Im Sommer und teilweise auch in Übergangszeiten wird dann die Heizung fürs warme Wasser nicht mehr gebraucht. Das spart jede Menge Energiekosten. So hätten sich die Kosten für die Kollektoren spätestens nach sechs Jahren amortisiert, rechnete Brast vor.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser