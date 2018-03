Das Haus Himmrich in der Hauptstraße 80 in Alsdorf wird in den kommenden Wochen abgerissen. Den Auftrag dazu vergab der Rat am Donnerstagabend in seiner Sitzung. Für knapp 61.000 Euro wird die Firma Moritz aus Neunkhausen den Abriss erledigen. Nächste oder übernächste Woche soll mit den Abrissarbeiten begonnen werden. Dazu ist es notwendig, dass der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt (L 280) per Ampel geregelt wird. Ortsbürgermeister Rudolf Staudt ist froh, dass der Abriss so rechtzeitig erfolgen kann und vor der Brückensperrung an der Steinerother Straße fertig ist. Diese Maßnahme habe sich etwas verzögert. Laut LBM beginne die Brückensanierung Mitte Mai.

Verzögerungen gibt es auch beim neuen Umkleidegebäude am Sportplatz. Die Gräben für die Streifenfundamente sind gezogen. Doch der Frost verhinderte bisher die Betonierung. Die Firma Säbu, die das Gebäude in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.