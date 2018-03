Allee bei Steeg: Entwarnung

Offenbar nun doch nicht (mehr) gefällt werden sollen die rund 130 Bäume der Allee an der L 278 zwischen Morsbach und dem Friesenhagener Ortsteil Steeg. Das ergab gestern ein Gespräch unserer Zeitung mit Dr. Kai Mifka, dem stellvertretenden Dienststellenleiter beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez.

Viele Bäume der Allee an der L 278 tragen – von der Straßenseite aus nicht sichtbar – einen roten Punkt. Umweltschützer sagen, dies bedeute, dass sie gefällt werden sollen. Ist das nun vorläufig wieder hinfällig?

Foto: Peter Seel

Von unserem Redakteur Peter Seel

Ein verkehrssicherheitstechnisches Gutachten des LBM hat zwar vor einiger Zeit ergeben, dass die L 278 im Wildenburger Land den aktuellen Bestimmungen nicht entspricht und dass vor allem die Alleebäume viel zu dicht an der Straße stehen. Doch Mifka erklärt, das Gutachten habe sich vor allem auf den Begegnungsverkehr konzentriert, auf Fälle, wo sich Pkws entgegenkommen – und erst recht Lkws: "Da lautet die Kernaussage 'absolut grenzwertig, nicht mehr zeitgemäß', weil die Straße einfach zu schmal ist."

Aber, so Mifka weiter, da hier bisher keine Häufung von "Baumunfällen" zu verzeichnen sei, "bleibt die L 278 da erst mal, wie sie heute ist. Wir akzeptieren das so, weil es eine alte Bestandsstraße ist." Allerdings habe man bisher nur Glück gehabt, dass dort bislang nicht viel passiert sei. Sollten sich allerdings auf der Allee zukünftig "Baumunfälle" häufen, müsse der LBM einschreiten. Dann gebe es nur zwei Alternativen: "Entweder die Bäume müssen weg oder wir müssten hier ein Tempolimit von 50 km/h einführen."

Damit allerdings ist ein anderes Problem noch nicht aus der Welt geschafft: Mindestens die Hälfte der Bäume – meist Eschen – sind vom Falschen Weißen Stängelbecherchen befallen, einem Pilz, der sie nachhaltig schädigt, bis Äste abbrechen und herunterfallen. "Solche Bäume stellen eine Gefährdung des Verkehrs dar", so Mifka. "Jetzt müssen wir schauen, welche Bäume krank sind und ein Sicherheitsrisiko darstellen – dann müssen wir eben eingreifen. Da haben wir gar keine Wahl." Was nötig ist, sollen nun weitere Untersuchungen ergeben.

Mifka macht darauf aufmerksam, dass der LBM, zuständig für die Straßen im Land, immer in einem "Spannungsfeld" stehe zwischen erstens verkehrstechnischen Bestimmungen, die die Behörde umsetzen muss; zweitens den Anforderungen der Kommunen auf eine optimale Infrastruktur mit Blick auf eine gute Wirtschaftsentwicklung; drittens den belangen des Natur- und Landschaftsschutzes. Die L 278 ist ein Paradebeispiel für diesen Spagat: Erstens entspricht die Straße nicht den gesetzlichen Anforderungen; zweitens macht die Ortsgemeinde Friesenhagen Druck hinsichtlich ihres Ausbaus, vor allem damit die Transporte der Containerfirma ALHO – größter Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler der Region – schneller zur Autobahn kommen; drittens pochen Umweltverbände und Naturschutzbehörden darauf, dass die Allee im Landschaftsschutzgebiet liegt und zentrale Achse in einem alten Kulturraum ist. Sollte es hart auf hart kommen, so Mifka, "wüsste ich nicht, wie da ein Kompromiss aussehen sollte."

Nach aktuellen Bestimmungen, so der LBM-Mann, müssten zumindest Schutzplanken vor den Bäume errichtet werden, und dies in einem Abstand von 1,60 Meter, damit sie sich, wenn ein Auto hineinkracht, "wirksam verformen" können. Stehen sie dagegen direkt am Baum, "ist das so, als führe man gegen eine Wand". Bei einem Abstand der Leitplanken von 1,60 Meter allerdings bliebe von der nur 5,90 Meter breiten Straße nichts mehr übrig.