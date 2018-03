Allee bei Crottorf: Naturschutzinitiative fordert Alternativen statt Baumfällungen

Schon seit Langem müssen Naturschützer im Wildenburger Land fürchten, dass es der alten Allee an der L 278 vom Abzweig der K 77 bis zur NRW-Landesgrenze bei Morsbach an den Kragen gehen soll. Die Straße ist zu schmal für die großen Transporter der Firma Alho im Friesenhagener Ortsteil Steeg, die mit ihren Containerbaumodulen europaweit im Geschäft ist und dringend eine Verbreiterung der Straße wünscht, um schneller zur Autobahn hinter Morsbach gelangen zu können. Da erscheint es Umweltschützern wie Harry Neumann von der Naturschutzinitiative e. V. mit Sitz in Quirnbach nicht wie ein Zufall, dass an (mindestens) 30 der rund 180 alten Alleebäume eine Erkrankung festgestellt worden ist, die ihre Fällung erforderlich macht.

Schon seit Bekanntwerden der Fällungspläne an der L 278 im Wildenburger Land wehren sich Umweltschützer gegen diese Absichten und wittern vor allem wirtschaftliche Interessen der Firma Alho in Steeg. Seitens der Behörden wird damit argumentiert, dass die Bäume krank sind, die gefällt werden sollen. Hier das Foto einer Protestaktion aus dem vergangenen Jahr. Jetzt droht die Naturschutzinitiative mit rechtlichen Schritten.

Foto: Archiv Peter Seel

Nach eingehender Prüfung hat die Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen dem für Landesstraßen zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez die „naturschutzfachliche Genehmigung“ erteilt, die 30 Laubbäume zu fällen – und erlaubt damit eine Ausnahme, denn im Landschaftsschutzgebiet Wildenburger Land ist eine solche Aktion normalerweise nicht möglich. Altenkirchen indes stellt deutliche Bedingungen an den LBM: Ersten sei die eine Alleeseite (südlich der Landstraße) „zwingend zu erhalten“. Zweitens müssen für diesen „erheblichen Eingriff in den Naturhaushalt und ins Landschaftsbild“ 97 Straßenbäume neu angepflanzt werden. Drittens sollen vor der Fällung die auf der südlichen Straßenseite bestehenden Baumlücken durch Neupflanzungen aufgefüllt werden, und zwar in etwa genauso dicht an der Straße stehend wie die bereits dort wachsenden. Altenkirchen fordert ferner, dass die Neupflanzungen zwischen April und November erfolgen sollen und dass es Stiel- und Traubeneichen sein müssen. Klar weist die Behörde darauf hin, dass die Allee „zentraler Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets“ ist, dass sie „landschaftsprägend, kulturhistorisch wertvoll“ sei und daher unter dem besonderen Schutz der Landschaftsschutzverordnung stehe. Der klare Ton und die eindeutigen Bedingungen für die Fällung genügen den Naturschützern nicht.

So schreibt Harry Neumann, Bundes- und Landesvorsitzender der Naturschutzinitiative, an den LBM, dass man die Maßnahme in der vorgesehenen Form immer noch ablehne und stattdessen ein Tempolimit von 50 km/h fordert, „da sich durch die Verbreiterung der Straße auch künftig durch die Überbreite der Container der Firma Alho das 'Konvoi-Fahren' der Lkws nicht vermeiden lässt. Auch Leitplanken erachten wir als nicht vereinbar mit dem Landschaftsschutzgebiet“. Alternativen und die Vermeidung von Eingriffen nach dem Bundesnaturschutzgesetz hätten, so Neumann, immer Vorrang vor einem Eingriff: „Bei dieser Allee handelt es sich nicht um eine Durchgangsstraße, sondern um das Tafelsilber des Landschaftsschutzgebiets Wildenburger Land, das zudem eine große kulturhistorische Bedeutung aufweist und durch eine Rechtsverordnung vom 16. September 1968 geschützt ist. Diese Verordnung hat einen höheren Rechtsstatus als eventuell anzuwendende Richtlinien des LBM.“

Die Erhaltung des Alleencharakters habe oberste Priorität, so der Umweltschützer. Alle Ersatzpflanzungen hätten aus diesem Grund auf Banketthöhe zu erfolgen, wie auch vom Kreis gefordert, um diesen Charakter zu erhalten.

Insbesondere kritisiert Neumann Medienberichte, wonach der LBM bereits jetzt Bäume fällen dürfe, obwohl die Ersatzpflanzungen noch gar nicht erfolgt sind: „Wir bitten Sie dringend darum, die Auflagen der Kreisverwaltung Altenkirchen strikt einzuhalten“, schreibt er an den LBM. Ansonsten sehe man sich gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten.

Von unserem Redakteur Peter Seel