Seit langer Zeit kämpfen Naturschützer um den Erhalt der langen Baumallee an der Landesstraße 278 zwischen dem Friesenhagener Ortsteil Steeg und der Landesgrenze bei Morsbach. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Verbreiterung der Straße auch den Interessen der in Steeg ansässigen Firma Alho geschuldet ist, die mit ihren Großcontainer- und Wohnmodultransporten schneller nach Morsbach und zur Autobahn in Nordrhein-Westfalen gelangen möchte. Die RZ berichtete hierüber mehrfach.

Um eines vorwegzunehmen: Noch ist kein einziger Baum gefällt worden. Dafür werden derzeit 39 Eichen neu gepflanzt. Diese Ersatzpflanzung stellten gestern vor Ort Landrat Michael Lieber, der Leiter des Landesbetriebs ...

Lesezeit für diesen Artikel (267 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.