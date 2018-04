Bis zum Jahr 2020 bekommen die Kinder aller Grundschulen in der Verbandsgemeinde Kirchen neue Schulmöbel. Doch viele der alten sind noch in gutem Zustand. Da dachte sich Frauke Engelkes, die Konrektorin der W.-E.-Ketteler-Grundschule in Niederfischbach, dass es viel zu schade wäre, diese ausrangierten Tische, Stühle und Bänke zu verschrotten. Sie kannte über ihren Bruder die Leute von der „Projekthilfe Gambia e. V.“ in Hattingen im Ruhrgebiet, die seit Jahren eine Schule für 565 Kinder in dem bettelarmen westafrikanischen Land unterstützen. Hier braucht man immer Möbel und vieles andere, bringt regelmäßig Hilfstransporte auf den Weg. Bei Rektor Klaus-Werner Mays und auch Kirchens VG-Bürgermeister Maik Köhler rannte Engelkes offene Türen ein: So wurde gestern an der Föschber Schule der erste Sattelschlepper voll mit Möbeln geladen, die sich nun bereits auf dem Weg nach Afrika befinden.

Viel Vorarbeit hatten nicht nur die Leute aus Hattingen, die den Lastwagen ins AK-Land brachten, sondern auch die drei Hausmeister der Niederfischbacher Schule: Wolfgang Kleine, Serra Gemcarlo und Lothar Großmann ...

