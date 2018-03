Acht Jahre war Jens Stötzel VG-Chef: (S)ein Rückblick ohne Zorn

Nach acht Jahren als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen hat sich am 1. Januar der parteilose Jens Stötzel aus dem Rathaus an der Lindenstraße verabschiedet. Am 24. September hatte er seinen Stuhl nach einer „krachenden Niederlage“ (O-Ton Stötzel) an Maik Köhler (CDU) verloren, den Ortsbürgermeister von Mudersbach. Stötzel ist der erste VG-Chef Kirchens, der damit sozusagen gezwungenermaßen aus dem Amt scheidet.

Acht Jahre lang saß Jens Stötzel an diesem Schreibtisch im Rathaus der Verbandsgemeinde Kirchen. Den hat er am 1. Januar geräumt. Fotos (3): Peter Seel Foto: sel

Der heute 44-Jährige hat in seiner Amtszeit polarisiert wie keiner seiner Amtsvorgänger je zuvor. Immer wieder gab es Streit: Zwischen Stötzel und den (meisten) Ortsbürgermeistern, zwischen Stötzel und dem Ersten Beigeordneten, zwischen Stötzel und den Ratsfraktionen. Man warf ihm Sturheit und Ignoranz vor – er selbst sieht sich nach wie vor als ein Politiker, der sich nicht verbiegen lässt. Beliebt war Stötzel bei den meisten Kommunalpolitikern nicht: Entsprechend frostig fiel seine offizielle Verabschiedung am 8. Dezember im Bürgerhaus Freusburg aus. Dass dabei zuweilen sogar Häme durchblitzte und so gut wie kein einziges Wort des Dankes für eine immerhin acht Jahre lang durchgehaltene Amtszeit zu hören war, fanden dem Vernehmen nach einige Politiker – durchaus nicht Stötzels Freunde – nicht in Ordnung. Die RZ gibt dem Mudersbacher zum Abschied Gelegenheit zum Rückblick.

Sie sind der erste VG-Chef in der Geschichte Kirchens, der abtreten musste; Ihre Vorgänger hörten alle freiwillig auf. Wie weh tut so was? Haben Sie die bittere Wahlniederlage inzwischen verdaut?

Meine unmittelbaren Vorgänger – Herr Müller und Herr Schönhof – mussten sich nach acht Jahren Amtszeit aus Altersgründen keiner Wiederwahl mehr stellen; insofern ist das nicht vergleichbar. Genau wie im Sport sind auch Niederlagen bei einer Wahl erst einmal enttäuschend, gehören aber genauso dazu wie Erfolge. Sie sind wichtige Lebenserfahrungen, aus denen man lernt und die auch wieder etwas Positives haben können.

Wie beurteilen Sie den Wahlausgang heute?

Ich bin kein Wahlanalyst. Das überlasse ich denen, die meinen, sie könnten das beurteilen.

Sie hatten immense Vorschusslorbeeren, als Sie vor acht Jahren als Parteiloser zum VG-Chef von Kirchen gewählt wurden. Wie haben Sie es aus Ihrer Sicht geschafft, die alle zu verschwenden?

Ich weiß nicht, ob ich „immense“ Vorschusslorbeeren hatte. Der Wahlausgang 2009 war damals sehr knapp zu meinen Gunsten. Das Sprichwort, dass es der Prophet im eigenen Lande immer schwerer hat, kommt nicht von ungefähr. Wenn Sie vermeintlich „Altbewährtes“ hinterfragen, reformieren wollen und dabei noch Ihre Linie beibehalten, löst das nicht überall Applaus aus. Hinzu kam, dass von vielen politischen Akteuren noch am Wahlabend 2009 „Frontalopposition“ mit dem Ziel der Ablösung des gerade erst Gewählten angekündigt und bis zuletzt auch durchgehalten wurde. Trotzdem wurden sehr viele wichtige Projekte in den acht Jahren umgesetzt, die allerdings in der öffentlichen Wahrnehmung hinter all dem oftmals auf Nebenschauplätzen ausgetragenen politischen Gezänk völlig in den Hintergrund getreten sind. Martin Luther hat 1529 schon erkannt: Wenn der Bürgermeister seine Pflicht tut, werden kaum vier da sein, die ihn mögen.

Wo liegen die wichtigsten Leistungen und Erfolge, die von der Amtszeit Stötzel erhalten bleiben?

Ein Bürgermeister bringt mit seiner Verwaltung Vorschläge und Ideen in die Ratsarbeit ein, hat bei jeder Abstimmung aber auch nur eine Stimme. Insofern sind alle erfolgreichen, aber auch nicht erfolgreiche Projekte nie das Ergebnis der Schaffenskraft eines einzelnen. Besonders sichtbar aus den letzten acht Jahren sind sicher: Ganztagsangebote in allen Grundschulen, Schaffung hervorragender Lehr- und Lernbedingungen durch erhebliche Investitionen dort (z. B. Sportanlagen an den Grundschulen Brachbach und Niederschelder-hütte, Einstieg ins digitale Lernzeitalter, Neubeschaffung von Schulmöbeln), Investitionen in die Feuerwehren, etwa für ein neues Gerätehaus in Harbach, Aufstellung einer First-Responder-Einheit für Friesenhagen, der Bürgerfahrdienst, erhebliche Investitionen in Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen mit Vollendung des Jahrhundertprojekts „Solbachstal“ in Friesenhagen oder der Sanierung mehrerer Hochbehälter – und bei alledem eine deutliche Rückführung der Verschuldung der Verbandsgemeinde und seit Jahren stabile Entgelte bei Wasser und Abwasser.

Was sind die drei bittersten Erfahrungen, die Sie in Ihrer Zeit als VG-Chef machen mussten?

Wie in jedem anderen Beruf bringt auch der Beruf des Bürgermeisters Enttäuschungen mit sich. Bitterkeit bleibt aber keine zurück.

Und die schönsten Erinnerungen?

Da gibt es ganz viele. Die Verleihung des Ehrenamtspreises des Landes Rheinland-Pfalz für unseren Bürgerfahrdienst im Sommer 2016 auf dem Marktplatz in Mayen gehört genauso dazu wie die Übergabe der Schulsportanlagen an den Grundschulen Niederschelder-hütte und Brachbach oder der Baubeginn fürs neue Feuerwehrhaus Harbach. Historisch und in der Bedeutung für die VG sicher auch die Freigabe des Jahrhundertstraßenprojekts Hüttentalstraße.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen der VG Kirchen für die nächsten acht Jahre?

Die Herausforderungen der Zukunft sind im Wahlkampf von mir und allen anderen Kandidaten mit unterschiedlichen Akzenten hinreichend benannt worden. Wichtig ist also nicht, wo ich die größten Herausforderungen sehe, sondern dass diejenigen, die nun an der Spitze der Verwaltung und in den Räten Verantwortung tragen, mit ihren Entscheidungen die richtigen Weichenstellungen vornehmen.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger Maik Köhler?

Gesundheit, viel Glück und Erfolg bei der positiven Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde und ihrer Gemeinden sowie den Mut, mehr Zukunft zu wagen, denn man kann nicht alles bewahren. Stillstand bedeutet in unserer schnelllebigen Zeit bereits Rückschritt.

In welchen Politikbereichen muss sich Köhler am wärmsten anziehen? Stichwörter: Ortsgemeinden, Schulen, Parteien, Finanzen …?

Die VG ist in ihren Kernkompetenzen bestens für die Zukunft aufgestellt: Brandschutz, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Grundschulen, Breitbandausbau, Finanzen. Aus vielerlei Gründen würde es Sinn machen, weitere Aufgaben, die heute noch in der originären Zuständigkeit der Ortsgemeinden liegen – Tourismus, Kindergärten, Bauhöfe, Wirtschaftsförderung – auf Ebene der VG zu konzentrieren und dadurch Synergien zu nutzen. Andernorts im Kreis ist man da im Denken und Handeln schon wesentlich weiter. Das Verhältnis Verbandsgemeinde-Ortsgemeinden hat in Kirchen „traditionell“ das Potenzial für Spannungen, sei es in Finanzfragen (Höhe der VG-Umlage), sei es in Sachfragen (Zuständigkeit für Tourismus). Das war unter meinen Vorgängern so, das war bei mir so, und daran wird sich wohl auch unter Herrn Köhler nichts ändern.

Meinen Sie, dass Maik Köhler überhaupt eine Chance hat, den vielen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden, die er mit ins Amt nimmt?

Egal, wo sie Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen: Sie können es nicht jedem recht machen. Schon der Versuch wird scheitern.

Im Gegensatz zu Ihnen, der auch Ecken und Kanten zeigte, will Maik Köhler niemandem auf die Füße treten. Er möchte erst mal wieder Frieden in die VG bringen. Aber wie sehen Sie das: Wird er da bald auf Granit beißen? Und wenn ja: wo?

Die Kommunalwahlen 2019 sind in Sichtweite, und alle politischen Akteure müssen versuchen, spätestens nach der Sommerpause ihr eigenes Profil zu schärfen und sich thematisch vom jeweils anderen abzugrenzen, denn es gilt, Mandate in unterschiedlichsten Gremien und Ortsbürgermeisterposten zu verteidigen oder neu zu erobern. Wer dabei welche thematischen Akzente setzt, wird man sehen.

Sie sind 44 Jahre jung. Wie geht es weiter? Bleiben Sie politisch aktiv?

Nach Regen kommt wieder Sonne, und wo eine Tür zugeht, geht früher oder später eine neue Tür, manchmal auch mehrere neue Türen auf. So ist das Leben. Bei jeder Schulentlassfeier habe ich den jungen Menschen mit auf den Weg gegeben, sich vor Ort, in ihren Gemeinwesen einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und ihre eigene Zukunft mitzugestalten. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig. Mit 44 Jahren zähle ich mich auch noch zu den jungen Menschen, und da ich schon immer, ob in Schule, Studium, Verwaltung als Personalratsvorsitzender oder zuletzt als Bürgermeister, gern Verantwortung übernommen und gern gestaltet habe, wird die verlorene Bürgermeisterwahl meine Grundeinstellung nicht ändern.

Das Interview führte Peter Seel