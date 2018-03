554 historische Dorfbilder: Mudersbacher Dachboden-Schatz gehoben

Welche Schätze wohl noch auf den Dachböden des AK-Landes schlummern mögen? Diese Frage stellt man sich, wenn man die Geschichte von Dr. Rainer Pohl aus Mudersbach hört.

Fesche Burschen mit dem Fußball: Eine Sportmannschaft aus der guten alten Zeit...

Der nicht nur in seiner Heimatgemeinde bekannte Arzt (73) wollte vor fünf Jahren, als er in den Ruhestand ging, die Geschichte des Gebäudes in der Poststraße recherchieren, das um 1904 erbaut wurde und in dem schon Pohls Vater sowie dessen Vorgänger eine Arztpraxis hatten. „Also habe ich mich umgehört“, erzählt Pohl, „besonders bei den älteren Patienten, deren Erinnerungen noch weiter zurückreichen. Bei diesen Recherchen geriet ich langsam in einen Sog, denn ich bekam immer mehr Geschichten vom alten Mudersbach zu hören. Und dann erzählt mir eines Tages im Jahr 2010 mein alter Freund Sebastian Meindl, dass er auf seinem Speicher eine ganze Kiste mit alten Fotoglasplatten stehen habe, altmodische schwere Negative sozusagen, die sein Großvater im und um den Ersten Weltkrieg herum belichtet hatte.“ Bei einer Dachbodenerkundung wurde Dr. Pohl schnell klar: „Wir haben da einen regelrechten Schatz gefunden, viele Hundert Fotos von Emil Zöller, dem Großvater von Sebastian Meindl.“

Zöller war ein bekannter Wirt des früheren gleichnamigen Gasthofs. Von 1882 bis 1964 lebte er in Mudersbach und war nicht nur engagiert in Vereinen und beliebt bei den Leuten – sondern auch ein leidenschaftlicher Fotograf. Zwar bezeugen Zeitungsausschnitte aus den 1960er-Jahren, dass Zöller als Fotograf im Ersten Weltkrieg war und unter anderem sogar Kaiser Wilhelm II. bei einem Besuch von Zöllers Regiment ablichtete. Aber auch diese Weltkriegsfotos gerieten bald wieder in Vergessenheit.

Bis Dr. Pohl sie wiederfand. Den Schatz zu bergen, dafür bekam er viel Unterstützung vom Bürgerverein Mudersbach – besonders von Frieder Henrich, einen Ex-Lehrer. Die beiden machten sich daran, die Zöller-Fotos zu retten, installierten über einem alten Röntgenbildbetrachter eine Digitalkamera, sodass sie die alten Glasplatten abfotografieren und digitalisiert für die Nachwelt erhalten konnten. „Wir haben viele Tage und Nächte an dem Gerät gestanden“, lacht Pohl, „und haben alle 554 Fotos digitalisiert, die Zöller von seiner Mudersbacher Heimat gemacht hat. Da sind viele kleine Kunstwerke dabei. Ich würde soweit gehen, dass man Emil Zöller mit dem Herdorfer Fotografen August Sander vergleichen kann.“

Der Mudersbacher Fotograf Emil Zöller mit seiner Glasplattenkamera.

Er porträtierte wohl fast jeden Dorfbewohner von damals, wie diesen Jungen.

Sicher nicht schlechter als ein „August Sander": Die Wäscherin am Fluss, wahrscheinlich an der Sieg.

Alttag beim Metzger.

Gruppen und Gesellschaften, Hochzeiten und andere Feiern. Dem Auge des Mudersbacher Gastwirts entging nichts. Dann holte er seine Kamera und hielt den Augenblick für die Ewigkeit fest.

Berufe und Alttagsszenen sind ebenso auf den historischen Fotos von Zöller zu finden wie zahllose Straßenzüge damals.

Kinder fanden ebenso den Weg auf Emil Zöllers Glasplatten wie die großen Mudersbacher. „Man könnte meinen, er wollte ganz Mudersbach porträtieren", sagt Dr. Rainer Pohl.

Der Enkel Emil Zöllers gab die Bilder bereitwillig an Pohl und den Bürgerverein ab; so konnte er sicher sein, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Zwar war schon länger bekannt, dass Zöller im Ersten Weltkrieg, wo er auch verletzt wurde, als professioneller Kriegsfotograf angestellt war und dabei an die 1000 Fotos an allen Fronten machte: Vor Verdun, in Russland, Galizien, der Ukraine. „Diese Bilder haben wir allerdings nur vorsortiert und versucht, sie einigermaßen chronologisch zu ordnen. Aber die Bilder von Mudersbach – von denen wusste bis zu unserer Entdeckung keiner was“, sagt Dr. Pohl. Und bis auf einige Abdrucke im Mudersbacher Jahreskalender und auf eine kleine Vorstellung im Gemeindebüro im Juni 2015 sind die Bilder der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden. 80 dieser Fotos sind derzeit immerhin aufs Pohls Website zu finden ( www.drpohl.eu).

„Um die Weltkriegsbilder dagegen“, sagt Pohl, „wären eine Aufgabe für einen Historiker – vielleicht für einen Doktoranden von der Uni Siegen?“ Er habe den Nachlass Zöllers bereits einigen Landes- und Bundesarchiven angeboten, sei aber auf nur wenig Interesse gestoßen: „Wenn sich ein Fachmann fände, der die Bilder archivieren würde, gäben wir sie gern an ihn ab.“

Auf den über 500 Fotos aus dem alten Mudersbach sind Szenen aus der Arbeitswelt zu sehen, Straßen und Gebäude, Höfe und Vorgärten sowie Bilder von Hochzeiten, Gesellschaften, Familienfesten, ferner Porträts von kleinen Leuten, Bürgern, Bauern, Hausfrauen, Kindern. Pohl: „Wir hatten das Gefühl, dass er ganz Mudersbach in Porträts festhalten wollte.“ Zudem schoss Zöller Fotos seines Heimatdorfs aus der Ferne, umgeben von Wäldern und Feldern, mit Fluss und Bahnlinie, die viel über die Entwicklung des Ortes aussagen. Rainer Pohl gerät ebenso ins Schwärmen wie Frieder Henrich, wenn sie ihre Blicke über die alten Aufnahmen schweifen lassen – und vergleichen, welches Gebäude oder welche Straße damals schon vorhanden war.

Doch nicht nur um Zöllers Fotos hat sich das fleißige Heimathistoriker-Duo gekümmert. Auch allerlei Schriftliches haben sie erarbeitet. So hat Henrich einen Briefwechsel zwischen Zöller und dessen Frau Auguste vom Juli 1917 zusammengestellt, den er ebenfalls auf dem Speicher von Zöllers Enkels gefunden hat: „Daraus geht eindeutig hervor, dass die Mudersbach-Bilder nach Zöllers Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg und bis in die 1930er-Jahre hinein entstanden sind. Erst danach begann die Ära der Zelluloidnegative und der somit handlicheren Kameras.“ Als „Grenadier Zöller, 4. Garde-Regiment zu Fuß – Regimentsstab“ – so sein Absender damals – bekam Zöller 1918 Besuch von Kaiser Wilhelm II. in den Wäldern von Rozoy in Frankreich. Zöller hielt den Monarchen im Foto fest.

Seine Frau schreibt ihrem Emil an die Front über die Glasplatten, die sie zuvor in Siegen besorgt und die er nun belichtet zurück nach Mudersbach geschickt hat: „Heute Morgen sind die Glasplatten angekommen, aber, in welchem Zustand! Neun Stück sind kaputt...“ Jetzt liegen sie erneut auf einem Speicher, diesmal auf dem von Dr. Pohl in der Bogenstraße. Das soll sich aber ändern: Schon bald sollen die Mudersbach-Fotos von Emil Zöller ins Gemeindebüro in der Konrad-Adenauer-Straße kommen, ins Archiv des Bürgervereins – zugänglich für jedermann.

Peter Seel