Das Schwarz-Weiß-Foto, das Helga Schmidt (79) aus Betzdorf-Bruche in den Händen hält, erinnert an den Text eines alten Volksliedes: „Hab mein Wagen voll geladen, voll mit jungen Mädchen“. Die Seniorin kennt auch die Geschichte dieser wohl 50 Jahre alten Aufnahme: Die damals jungen Frauen stammen aus Gebhardshain, sie waren Nachbarinnen und haben zusammen das Richtfest der ehemaligen Firma Christ gefeiert. Dort wurden Putzmittel hergestellt, erzählt Helga Schmidt, geborene Nickels, die ebenfalls aus Gebhardshain stammt. Nach dem Richtfest sei es zu einer ungewöhnlichen Spritztour gekommen. „Weil sie lustig gefeiert haben, sind sie anschließend, aus Spaß, auf der Ladefläche eines Kleinlasters durch den Ort gefahren“, erzählt die 79-Jährige: Nicht romantisch in der Kutsche, sondern pragmatisch und den modernen Zeiten entsprechend, mit dem Kleinlaster. Das Foto hat Helga Schmidts Cousin Dieter Härter gemacht, der heute in Hammelburg lebt. Denn auf dem Wagen ist auch Schmidts Tante, Gertrud Härter, mitgefahren. Sie hat in der Firma gearbeitet. Aus den jungen Frauen sind ältere Damen geworden – einige von ihnen leben noch und sind um die 90 Jahre alt. Für die Seniorinnen ist das Schwarz-Weiß-Foto eine schöne Erinnerung, die den Zusammenhalt und den Spaß gemeinsamer Unternehmungen auf dem Lande widerspiegelt.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer

