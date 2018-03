34 000 Festmeter Holz fielen Friederike zum Opfer

Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer, gesperrte Straßen und Stromausfälle: Der Sturm Friederike hat vor einigen Tagen für Stunden die Bürger im AK-Land in Atem gehalten, die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Jetzt beginnt das große Aufräumen. Viel Arbeit kommt besonders auf die Förster zu. Laut des Leiters des Altenkirchener Forstamtes, Franz Kick, hat Friederike 34.000 Festmeter Holz zu Fall gebracht. Besonders hart getroffen hat es das Revier Obererbach. „Rund um Marienthal haben wir 11.000 Festmeter Windwurf zu verzeichnen“, konstatiert Kick. So etwas sei im Staatswald und im Klosterwald eher selten. „Offenbar ist dort eine Windhose durchgefegt, die sämtliche Bäume abgebrochen und entwurzelt hat.“ Die Windböen hätten laut Kick teilweise so viel Kraft gehabt, dass nicht nur Fichten mit ihren flachen Wurzeln umgekippt seien, sondern auch Eichen, Buchen und Birken. Auch das Revier Rettersen-Weyerbusch habe es stark getroffen.

Wenngleich es in einigen Waldabschnitten ziemlich wüst aussieht, so stellt Franz Kick fest, dass die Stürme Wiebke (1990) und Kyrill (2007) in der Summe schlimmer gewesen seien. Das war auch von der Polizeiinspektion Betzdorf zu hören. „Kyrill war schlimmer. Die Einsätze beim Sturm Friederike hielten sich für die Polizei im Rahmen.“ Die Hauptlast der Einätze hätte auf den Feuerwehren gelegen, heißt es weiter. Die Polizeiwache in Wissen vermeldete rund sechs Einsätze. Die Beamten wurden wegen umgestürzter Bäume und Stromausfall alarmiert. Im Bereich der Polizeiinspektion Altenkirchen gingen zudem Meldungen über abgedeckte Dächer ein, und gleich mehrere Kreisstraßen mussten über Stunden wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Allein die B 256 zwischen Flammersfeld und Oberlahr war über sechs Stunden nicht befahrbar.

Im Forst werden als erste Maßnahme die Wege frei geräumt, alles andere muss noch warten. „Wir können jetzt noch nicht in die ganze Fläche gehen. Dazu ist einfach noch der Boden zu weich“, sagt Franz Kick. Er rechnet damit, dass die eigentlichen Aufräumarbeiten ab April oder Mai beginnen können. „Dann sind die Böden schon etwas trockener.“ Man werde allerdings nicht jeden letzten Ast von der Fläche holen. „Das, was verwittert, gibt dem Boden ja auch Nährstoffe“, konstatiert Kick. Beim Stammholz, das ans Sägewerk geht oder zu Brennholz verarbeitet wird, hofft der Leiter des Forstamtes, dass die Preise nicht einbrechen. Auf die Frage, ob der Wald unter den Folgen des Sturmes leidet, meint Kick: „Nein. Der Wald heilt die Wunden.“ Eine Verjüngung habe sowieso schon vielerorts stattgefunden. Der Windbruch reduziert den regulären Holzeinschlag. Werden sonst rund 110.000 Festmeter Holz jährlich geschlagen, so sind es nur noch 76.000 Festmeter.

Der Orkan Kyrill fegte im Jahr 2007 über das Land. Er gilt als teuerster Sturm für die Versicherungswirtschaft. Sie zahlte damals 2,4 Milliarden Euro für versicherte Schäden. Die Gesamtschadenssumme lag bei rund 4,2 Milliarden Euro. Wie wichtig sind Versicherungen gegen Sturmschäden in der Zukunft? „Sehr wichtig“, sagt Michael Wortberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Denn wer eine vernünftige Wohngebäudeversicherung (Feuer, Wasser, Sturm) hat, bleibt nicht auf den Schäden, die Friederike verursacht hat, sitzen. „Ab Windstärke 8 zahlt die Versicherung Schäden am Gebäude“, sagt der Experte. Was Wortberg erschreckend findet, ist, dass es immer noch Häuser gibt, die nur gegen Feuer versichert sind. „Man sollte dringend seine eigenen Versicherungspolicen überprüfen und gegebenenfalls modernisieren“, so sein Rat. Denn nicht nur Stürme, sondern auch Starkregenereignisse könnten jeden treffen. Und die nehmen seit den vergangenen Jahren immer mehr zu. Aus diesem Grund fordert die Verbraucherschutzzentrale auch eine Elementarschadensklausel als Pflicht in der Gebäudeversicherung. Leider bieten laut Wortberg nur sehr wenige Versicherungsgesellschaften solch einen Schutz ohne Selbstbeteiligung an. Mehr Infos: www.verbraucher zentrale-rlp.de/marktcheck elementarschaden2017