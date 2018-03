27 kleine Ritter hausen im Giebelwald

Trutzige Recken mit Schwertern und Schilden stellten sich gestern der RZ-Mitarbeiterin auf dunklem Pfad im Giebelwald bei Freusburg entgegen. Erst, als diese ihre lautere Absicht erklärte, durfte sie passieren und das geheime Lager der 27 Waldritter besuchen. Und so berichten wir nun hier über die fünftägige Freizeit, die das Kreisjugendamt und die Jugendpflege der VG Betzdorf seit elf Jahren in den Sommerferien veranstalten. Erstmals war die Jugendpflege der VG Kirchen mit von der Partie. Partner bei der Durchführung sind stets Diplom-Sozialpädagogin Andrea Neureuter aus Göppingen (sie stammt aus dem Kreis Altenkirchen) und ein erfahrenes Betreuerteam der Firma Distel von Naturpädagoge Matthias Leutner. Die erlebnispädagogische Aktion, die auch für Natur und Umwelt sensibilisieren soll, steht jeweils unter einem anderen spannenden Thema – diesmal „Waldritter“.

Freusburg – Trutzige Recken mit Schwertern und Schilden stellten sich gestern der RZ-Mitarbeiterin auf dunklem Pfad im Giebelwald bei Freusburg entgegen. Erst, als diese ihre lautere Absicht erklärte, durfte sie passieren und das geheime Lager der 27 Waldritter besuchen. Und so berichten wir nun hier über die fünftägige Freizeit, die das Kreisjugendamt und die Jugendpflege der VG Betzdorf seit elf Jahren in den Sommerferien veranstalten. Erstmals war die Jugendpflege der VG Kirchen mit von der Partie. Partner bei der Durchführung sind stets Diplom-Sozialpädagogin Andrea Neureuter aus Göppingen (sie stammt aus dem Kreis Altenkirchen) und ein erfahrenes Betreuerteam der Firma Distel von Naturpädagoge Matthias Leutner. Die erlebnispädagogische Aktion, die auch für Natur und Umwelt sensibilisieren soll, steht jeweils unter einem anderen spannenden Thema – diesmal „Waldritter“.

Dabei passen sich die 8- bis 12-jährigen Kinder den einfachen Bedingungen an: Sie bauen eine Gießkannen-Dusche, einen Bach-Kühlschrank und Donnerbalken, legen Kompost an und kochen auf dem Lagerfeuer Waldsuppe aus selbst gesammelten Kräutern. Bei naturpädagogischen Aktionen erfahren sie die Natur mit allen Sinnen, lernen Tierspuren deuten und Pflanzen kennen, beobachten beim abendlichen Ansitz Wildschweine und andere Tiere. Bei gruppendynamischen Spielen wie „Mut-Fall“ und „Blind-übers-Seil-Laufen“ oder einer nächtlichen Lichterreise lernen sie, Vertrauen zueinander zu fassen. Regeln, Probleme und Aktionen werden im morgendlichen Ritterrat besprochen. Die kleinen Rittersleute stellen Schwerter, Gewänder, Lederbeutel, Schmuck und mehr her – auch als Tauschwaren, für die ihnen die überfallene Marketenderin (Jugendpflegerin Siebel Schmick) Luxuswaren wie Esspapier, Brause und Nutella überließ.

Die Hälfte der Kinder nimmt zum wiederholten Mal an der Freizeit teil, die stets rasch ausgebucht ist – dass spricht für die gute Arbeit. Über eventuelles Heimweh trösten auch die Lagerhunde Sam und Ben hinweg. Unter den acht Betreuern sind drei der Freizeit entwachsene 14-jährige als „Helferlein“: Max Mundt, Lukas Grümbel (Betzdorf) und Deborah Birk (Altenkirchen). Sabrina Dannenberg hat ihre Mutter Marion als Küchenmamsell mitgebracht und wird heute an ihrem 18. Geburtstag von jedem Kind mit einer Rose überrascht. Bevor die Eltern ihre Kinder mit nach Hause nehmen dürfen, müssen sie eine Prüfung bestehen. Dank gilt der Familie Höfer, die das Terrain zur Verfügung stellt, und dem Grindel-Bauern, der bei strömendem Regen die Lagerwiese mähte und so die Freizeit „rettete“. Eva-Maria Stettner