22 Vereinsmeister ausgezeichnet

Der Schützenverein St. Josef Brachbach lud am Samstag zur Jahreshauptversammlung in die „Bärenschenke“ ein. Wichtig waren hier vor allem die Tätigkeitsberichte und die Stellungnahmen der Kassenprüfer. Bei zwei weiteren Punkten befasste sich der Verein mit Satzungsänderungen. Der Schützenverein St. Josef Brachbach wird Mitglied im Bund Deutscher Schützen.

Beim Brachbacher Schützenverein wurden die Vereinsmeister ausgezeichnet (vordere Reihe): Birgit Schneider, Daniela Neubauer, Janette Carrié, Adalbert Maciejewski, Rico Gerber, Thomas Schneider, Stephan Kölsch; (hintere Reihe) Rolf Koesing, Karl Heinz Neubauer, Benno Gräbener, Rouven Wagner, Klaus Borgmann, Matthias Becher, Axel Pfeifer und Günter Schuhen.

Foto: Regina Müller

„Dadurch wird das Schießangebot noch attraktiver gestaltet“, hob Vorsitzender Bruno Schlechtinger hervor. Der Vereinsvorstand wies auf einige Neuerungen und Besonderheiten der SBR-Geschäftsstelle (Sportbund Rheinland) hin und die damit verbundene Beitragsanpassung. Die Neuigkeiten wurden von den Mitgliedern positiv aufgenommen und mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Im Anschluss wurde Günter Schuhen als Versammlungsleiter gewählt, um die Neuwahlen durch zu führen. Folgende Posten wurden wiedergewählt: Bruno Schlechtinger als Vorsitzender, Benno Gräbener als sein Stellvertreter, Karl Heinz Neubauer als Hauptkassierer, Uwe Tonner als Schießleiter LG/LP, Rico Gerber als Schießleiter KK, Patrick Bangel als Jugendleiter und Helmut Solms als 2. Waffenwart. Neu gewählt wurden folgende Posten: Uwe Schneider als Geschäftsführer, Viktor Vorrat als Schießleiter GK/BDS, Frank Pikowski als Schießleiter SP und Stephan Kölsch als 1. Waffenwart. Bestätigt wurden weiterhin die Fahnenträger, der Unterkassierer und die Kassenprüfer. Auch der Ehrenrat wurde in seiner Besetzung bestätigt und wird weiterhin seine Funktion wahrnehmen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Versammlung beendet. Um 20 Uhr fand die Familienfeier statt, die erstmalig von Thomas Röcher musikalisch gestaltet wurde. Der 2. Vorsitzende Benno Gräbener und die Schießleiter ehrten 22 Vereinsmeister. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden wurden die Vereinsjubilare geehrt. Eine Urkunde und die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft haben sich Georg Böhmer, Harald Link, Lothar Reitz und Markus Lang verdient. „Über das vergangene Jahr kann man sagen, dass es ein sehr positives war. Sowohl im sportlichen als auch im historischen Kontext, wenn man an unsere 22 Vereinsmeister, die drei erfolgreichen Sportschützen am Großkaliber bei der Deutschen Meisterschaft und das Schützenfest denkt.“, fasst Bruno Schlechtinger zusammen. „Mit dem Eintritt in den Bund Deutscher Schützen hoffen wir im nächsten Jahr vor allem die sportliche Leistung steigern zu können und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Vereins zu stärken.“, fügte der neue Geschäftsführer Schneider hinzu.

Von unserer Mitarbeiterin Regina Müller