1700 Gäste kamen Riesenansturm zum historischen Ritterspektakel

Aus unserem Archiv

Freusburg

Es begab sich im Jahre des Herrn 2012, als die Freusburg zum dritten Mal einen mittelalterlichen Markt erlebte. Nie zuvor hatte es einen solchen Ansturm des Volkes gegeben: 1700 Gäste waren gekommen. Ausrichter war der Verein „Equites Liberi“, der mit 14 Rittern, Wikingern und unzähligen Helfern am Start waren. Um die Burg herum drängten sich dicht an dicht die 25 Stände der Händler. Laut wurden Umhänge, Mäntel aus verschiedenen Stoffen, Felle, Wämse aus Leder, alle Arten von Essig, Öl und Schnaps, Perlen und Geschmeide angepriesen. Die Ginsburger Raubritter hatten ihr Lager hinter dem Markt aufgeschlagen und gaben dort einen Einblick in das Leben im Hochmittelalter. Das Duo „Scurrilitas“ (Julian Trauth und Florian Merkel) aus Annweiler sorgte mit seinen musikalischen Einlagen für viele begeisterte Zurufe. Da das Wandeln auf dem Markt hungrig macht, gab es viele Köstlichkeiten, sodass niemand darben musste: „Rahmfladen“, „Wildwurst“, „süße Apfelringe“ und Brote aus dem Steinofen gingen eifrig weg. „Verleihnix“ hatte Fische extra aus „Gallien“ kommen lassen und garantierte, dass sie auch wirklich frisch waren. Auch ritterliche Waffen gab es in großer Auswahl zu erstehen. Falkner und Bogner fanden ebenso begeisterten Zuspruch bei Jung und Alt.