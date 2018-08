Bunte Bälle hüpften über, unter und nebeneinander her am Sonntag in der Hahnseiferstraße in Niederfischbach. Insgesamt 1000 Bälle kullerten die markierte Strecke entlang – und sorgten für jede Menge Spaß und Spannung bei kleinen und großen Besuchern. Zum dritten Mal wurde das Bällerennen von den Kirmesorganisatoren, den Jungs von U.N.S. (Unterhaltung und Spaß in Niederfischbach), auf dem Föschber Traditionsfest angeboten. Ein Spaß für alle Gäste, die sprunghaften Bälle in der Bahn zu halten, bloß keinen ausbüxen lassen und ins Ziel zu lenken. Die 40 schnellsten Bälle wurden zu glücklichen Losnummern. 37 Preise – im Wert von insgesamt 1000 Euro – warten nun darauf, abgeholt zu werden.

Die ersten drei Preise gehen an folgende Gewinnerlose: 1.Alpakawanderung für sechs Personen: Losnummer 78; 2.Fotoshooting Foto Kinkel: Losnummer 356; 3.Jahreskarte Tierpark: Losnummer 921; Die weiteren Preise sind ab sofort auf ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.