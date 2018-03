1948: Die Währungsreform

Juni tritt die Währungsreform in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands in Kraft. Im Kreis Altenkirchen ist der Warenmangel von einem auf den anderen Tag beseitigt. Die Schaufenster füllen sich wieder.

Der Kreis Altenkirchen feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Unsere Zeitung blickt auf die bewegte Geschichte zurück. An 200 Tagen erinnern wir an 200 prägende Ereignisse.

Alle Artikel des täglichen Bedarfs, die so lange entbehrt werden mussten, können nun erworben werden, jedoch zu einem Preis, der die Masse der Bevölkerung deutlich überfordert. Die Reichsmark hat völlig an Wert verloren. Die Kreisbürger nutzen nun die Möglichkeit, über das Altenkirchener Kreisblatt Tauschangebote zu machen, was mitunter zu sonderbaren Offerten führt. So wird „ein Kindersportwagen gegen Herrenschuhe der Größe 43/44“ getauscht, ein „Milchschaf gegen einen Anzug oder ein Kostüm“, ein „braunes Jackenkleid Größe 30 gegen Schlafanzüge“ oder ein „Kinderbett gegen Marschstiefel der Größe 32 und 33“.

Die Zuteilung der Lebensmittel erfolgt nach wie vor durch Karten. Die Rationen reichen aber in der Regel nicht aus, um den Hunger zu stillen. Dies führt zu einem Nachlassen der Arbeitsfreude, wie der monatliche Lagebericht der Altenkirchener Gemeindeverwaltung feststellt: „Die Gründe dafür sind verständlich, da sie hauptsächlich in der unzureichenden Ernährung sowie dem Fehlen der erforderlichen Arbeitskleidung und brauchbaren Schuhwerks liegen, ebenso in der Unmöglichkeit der Beschaffung jeglicher Haushaltsgegenstände für den Arbeitslohn (…)“.

