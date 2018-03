1947: Wiederentdeckung des Glaubens

Viele Menschen, die während der Nazizeit aus der Kirche ausgetreten waren, finden nun langsam zu ihren Gemeinden zurück. Die Kriegsschäden an den Gotteshäusern werden nach und nach beseitigt.

Der Kreis Altenkirchen feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Unsere Zeitung blickt auf die bewegte Geschichte zurück. An 200 Tagen erinnern wir an 200 prägende Ereignisse.

Es beginnt eine Bautätigkeit in nie gekanntem Maße, die auch die Reparatur oder den Neubau von Pfarrhäusern und Gemeindesälen umfasst. Der Wandel vollzieht sich aber nicht nur äußerlich. Kirchenchöre, Frauenhilfe und Posaunenchöre nehmen ihre Tätigkeit wieder auf. 1947 gibt es außerdem fast überall Jugendkreise von beachtlicher Stärke. Dem CVJM („Christlicher Verein Junger Männer“) sind Gruppen in Betzdorf mit über 150 Mitgliedern in der Jungschar, aber auch in Birnbach, Freusburg, Hamm, Kirchen, Wehbach und Schöneberg angeschlossen. Daneben erfreuen sich Jungmädchenkreise großer Beliebtheit. Inhaltlicher Schwerpunkt aller Jugendkreise ist die Bibelarbeit. Im Kirchspiel Mehren mag die Jugendarbeit aber offenbar nicht vorangehen, was Pfarrer Hans Enke in seiner Funktion als Synodaljugendpfleger darauf zurückführt, dass „die Jugend in erschreckendem Maße entkirchlicht sei“. Kindergottesdienste dagegen erfahren großen Zulauf. Im Kreis besuchen 7250 Kinder die für sie zugeschnittenen Gottesdienste in den Gemeinden und in den Sonntagsschulen. Die Kirchengemeinden füllen sich wieder mit Leben.

hilg