Zwölfjährige überlebt Sturz aus dem vierten Stockwerk

Aus unserem Archiv

Mainz

Eine Zwölfjährige hat in Mainz den Sturz aus dem vierten Stockwerk eines Wohnhauses überlebt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Morgen im Stadtteil Bretzenheim. Anwohner hatten beobachtet, wie eine Person an Bettlaken im vierten Stockwerk am Balkon hing.