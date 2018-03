Aus unserem Archiv

Zweibrücken (dpa/lrs) – Mit Hausschuhen und ohne Jacke hat ein Zweitklässler seine Grundschule während der Unterrichtszeit verlassen und für einen Polizeieinsatz in Zweibrücken gesorgt. Die Beamten spürten den acht Jahre alten Jungen auf. Er hatte sich schon auf den Heimweg gemacht, hieß es am Dienstag von der Polizei. Die Streife konnte den Schüler am Vortag nach mehrmaligem „Fluchtversuch“ aufgreifen und ihn den Großeltern überstellen. „Die Motivlage des Ausreißers liegt noch vollkommen im Dunkeln“, hieß es von der Polizei. Schulischer Leistungsdruck als Ursache wurde zunächst ausgeschlossen.