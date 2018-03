Zwei Verletzte bei Messerangriff auf junge Männer

Aus unserem Archiv

Saarlouis

Bei einer Messerattacke auf einem Parkplatz in Saarlouis sind zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Lebensgefahr bestehe bei dem 25-Jährigen nicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er hatte gemeinsam mit zwei weiteren jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren am Mittwochabend in einem Auto am Bahnhof im Ortsteil Roden gesessen, als sie von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen wurden. Dabei wurde auch die Heckscheibe des Wagens zerstört. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, der 18-Jährige kam unverletzt davon. Die Täter flüchteten und konnten zunächst nicht ermittelt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.