Sie toben gerne, brauchen aber immer wieder ganz viel Ruhe: Zwei Puma-Babys sind in der vergangenen Woche im Tierpark Bell im Hunsrück eingezogen. „Sie sind schon noch pflegebedürftig“, sagte Tierpfleger Remo Müller der Deutschen Presse-Agentur in Bell (Kreis Mayen-Koblenz), der die beiden Jungtiere rund um die Uhr betreut. Das zehn Wochen alte Geschwisterpaar Aslan und Newa kam aus einer privaten Haltung in Tschechien in den Park, weil die Pumamutter sie nach der Geburt nicht versorgte – der Wurf war so groß gewesen.

Ab der dritten Woche habe eine Pflegerin die Pumas mit Fläschchen aufgezogen, berichtete Müller. Als sie im Hunsrück ankamen, haben sie schnell Fleisch bekommen: „Seit sie das entdeckt haben, ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.