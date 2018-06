Zwei Kreise haben Soforthilfe für Unwetterschäden bekommen

Birkenfeld/Bitburg (dpa/lrs) – Nach den schweren Unwettern haben bisher zwei Kreise finanzielle Soforthilfe des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Die Mittel seien an den Landkreis Birkenfeld und den Eifelkreis Bitburg-Prüm ausgezahlt worden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die rot-gelb-grüne Regierung unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat als Nothilfe 3,5 Millionen Euro bereitgestellt. Eine Familie kann bis zu 1500 Euro erhalten. Die Kreise zahlen das Geld aus und entscheiden, wer bedürftig ist. Starker Regen hatte unter anderem in Herrstein und Fischbach im Kreis Birkenfeld sowie in Kyllburg und Dudeldorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm schwere Schäden verursacht.

