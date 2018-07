Zwei Jahre „Gelbe Karte“ für Straftäter

Kaiserslautern/Simmern (dpa/lrs) – Wer der Polizei in Rheinland-Pfalz als gewalttätig auffällt, kann eine „Gelbe Karte“ von der Führerscheinstelle bekommen. Wer sich dann nicht bessert, muss unter Umständen danach zu Fuß gehen. Mit dem Konzept soll gewalttätigem Verhalten vorgebeugt werden – funktioniert das? Das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern ist davon überzeugt. Seit April 2015 wurde im Bereich des Präsidiums 128 Mal bei Führerscheinstellen angeregt, eine „Gelbe Karte“ zu verschicken. In 44 Fällen folgten die Behörden dem Hinweis. Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich seit 2017. Bislang wurden laut Kreisverwaltung in Simmern rund 80 „Gelbe Karten“ verteilt.

Der Kreis Bad Kreuznach zweifelt an dem Konzept und beteiligt sich nicht. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagte ein Sprecher des Kreises. Es fehle schlicht am ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.