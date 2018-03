Zustand von Schulbusfahrer weiter kritisch

Aus unserem Archiv

Blieskastel (dpa/lrs) – Nach dem schweren Schulbusunfall im saarländischen Mandelbachtal ist der Zustand des Fahrers weiter kritisch. Der 72-Jährige liege weiter mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die 21 Schüler, die nach dem Unfall vorsorglich in Kliniken untersucht worden waren, seien körperlich wieder wohl auf. Nun müssten sie gegebenenfalls wegen möglicher Traumata psychologisch behandelt werden. Der Schulbus war am Freitagmittag auf einer stark abschüssigen Straße außer Kontrolle geraten und in Heckendalheim gegen eine Hauswand geprallt. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an.