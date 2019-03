Zufluchtsort Mainz: Eva Menasse wird Stadtschreiberin

Einst mokierte sich die Schriftstellerin über Stadtschreiber-Preise. Jetzt bekommt sie selbst einen – „ein Beweis, dass die Mainzer Humor haben“.

Mainz (dpa). Das kreative Refugium am Marktplatz in Mainz ist der neuen Stadtschreiberin willkommen. „Eine Wohnung ist immer etwas Tolles“, sagt Eva Menasse vor der Preisverleihung an diesem Donnerstag (7. ...