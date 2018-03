Zoo und Sozialwerk: AfD-Abgeordnete spenden Diätenerhöhung

Zahlreiche Abgeordnete der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag haben wie versprochen die Erhöhungen der Bezüge für Parlamentarier gespendet. Zu den Empfängern gehören unter anderem der Förderverein Zoo Neuwied und die Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien des Bundeswehr-Sozialwerks, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Beträge lagen bei bis zu 1200 Euro.

Einer der 14 AfD-Abgeordneten spendete an den Verein der Freunde und Förderer des Barbara-Denkmals in Koblenz. Ein anderer gab Geld an ein Projekt im paralympischen Sport in Rheinland-Pfalz. Nicht jeder Verein war allerdings bereit, Geld der AfD-Politiker anzunehmen. Ein Mitarbeiter einer Organisation erklärte, das Geld sei abgelehnt worden, weil man sich nicht instrumentalisieren lassen wolle.

Mehrere Organisationen, an die nach Angaben der Fraktion auch Spenden gegangen sind, bestätigten den Eingang des Geldes unter Verweis auf den Datenschutz nicht. Dazu gehörten die SOS Kinderdörfer, der Verein Deutsche Sprache, die Bibliothek des Konservatismus und die Aktion Lebensrecht für Alle.

Die Ampel-Fraktionen von SPD, FDP und Grünen hatten gemeinsam mit der CDU-Opposition im März 2017 für die Anhebung der Diäten gestimmt. Die AfD stimmte dagegen. Die Bezüge klettern nun von rund 5800 Euro monatlich im Jahr 2016 schrittweise auf mehr als 6800 Euro im Jahr 2020. Für das vergangene Jahr betrug der Mehrbezug 1513,80 Euro brutto.