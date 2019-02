Frankfurter Zollfahnder haben einen Umschlagplatz für den internationalen Schmuggel mit Glasaalen ausgehoben. Wie Zoll und Staatsanwaltschaft am Dienstag berichteten, fanden die Ermittler in einem geschlossenen China-Restaurant in Liederbach (Main-Taunus-Kreis) mehrere Wasserbecken und zahlreiches Equipment für den Schmuggel der vom Aussterben bedrohten Tiere. 210 000 artengeschützte Glasaale konnten gerettet werden, drei mutmaßliche Täter wurden dort festgenommen.

Seit Monaten waren immer wieder geschmuggelte Glasaale am Frankfurter Flughafen entdeckt worden, zum ersten Mal Ende November 2018. Danach folgten zwei weitere Fälle im Dezember und ein Aufgriff am Stuttgarter ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.