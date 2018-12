Gut ein Jahr nach ihrer Gründung hat die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz eine positive Bilanz gezogen. Sie habe sich bereits um 107 Ermittlungsverfahren gekümmert, teilte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Dienstag mit. Bewährt habe sich, dass die Zentralstelle einen breiten Katalog an Straftaten verfolge. So habe sie schon mehrmals Ermittlungen wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Drogendelikten zusammenführen können. „Hierdurch wird ein engmaschiger Informationsaustausch gewährleistet, der in der Vergangenheit in Einzelfällen vermisst wurde“, erklärte Brauer.

Die am 4. Dezember 2017 bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz eingerichtete Zentralstelle bearbeitet Staatsschutzverfahren in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof abgegeben worden sind. Die Stelle mit einem ...

