Zeit zum Schreiben: Künstlerhaus Edenkoben feiert Geburtstag

Aus unserem Archiv

Edenkoben

Dichter, Schriftsteller, Maler und Bildhauer sind hier besonders willkommen: Im Künstlerhaus Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße), das am kommenden Sonntag (12.8.) sein 25-jähriges Bestehen feiert. Die tief in der Pfalz liegende frühere Mühle bietet vor allem Literaten aus dem In- und Ausland einen ruhigen Ort zum Arbeiten, damit sie sich ganz auf ihre Projekte konzentrieren können. Dazu vergibt ein Beirat jährlich bis zu zehn mehrmonatige Stipendien.