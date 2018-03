Zehntausende Besucher bei letzten Umzügen der Fastnacht

Aus unserem Archiv

Zweibrücken/Mainz (dpa/lrs) – Zum Ausklang der Fastnachtszeit sind noch einmal Zehntausende Narren auf die Straßen geströmt und haben den letzten Umzügen zugejubelt. In Zweibrücken lockte der Zug am Dienstag zwischen 15 000 und 20 000 Menschen in die Sonne. Die Polizei sprach von einer ausgelassenen Stimmung und einem friedlichen Verlauf. Den großen Westricher Fastnachtsumzug in Ramstein bestaunten rund 12 000 Zuschauer.