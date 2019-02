Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstag mit dem Jugendmaskenzug in Mainz den Start in die Straßenfastnacht gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein zogen 3600 Kita-Kinder, Schüler, Lehrer, Eltern und Musiker durch die Straßen der Karnevalshochburg am Rhein. „Alle sollen sehr viel Spaß haben und ich auch“, sagte Kinderprinz Finn I., der auf einem Prunkwagen mit seinem Hofstaat die Huldigungen der Zuschauer am Straßenrand entgegennahm.

Der Jugendmaskenzug in Mainz rollte erstmals schon zwei Wochen früher als sonst durch die Straßen. Grund sind die neuen Winterferien in der letzten Februarwoche. Der seit 1957 veranstaltete Jugendmaskenzug ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.