Zehn Wissenschaftler für gute Lehre ausgezeichnet

Aus unserem Archiv

Mainz

Zehn Wissenschaftler von rheinland-pfälzischen Hochschulen sind für ihren guten Unterricht mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet worden. Zuvor waren unter anderem die Studenten an den Universitäten und Fachhochschulen nach der Qualität ihrer Dozenten befragt worden. «Ziel des Preises ist es, ein sichtbares Zeichen für die Bedeutung guter Lehre und für diejenigen zu setzen, die sich ihr jeden Tag mit großem Engagement widmen», erklärte Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD) am Mittwoch in Mainz.