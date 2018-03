Zehn Jahre Qualmverbot: Landesregierung sieht hohe Akzeptanz

Aus unserem Archiv

Mainz

Zehn Jahre nach der Einführung des Rauchverbots in öffentlichen Einrichtungen und den meisten Restaurants sieht die rheinland-pfälzische Landesregierung eine hohe Akzeptanz der Regelung. Niemand denke gerne an die Zeiten zurück, in denen in den Räumen wie selbstverständlich Zigaretten, Zigarillos und Pfeifen geraucht worden seien, erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz. Sowohl bei den Nichtrauchern als auch bei den Rauchern finde das Gesetz viel Zustimmung.