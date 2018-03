Zehn Jahre Museum im einstigen geheimen Regierungsbunker

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Rückkehr in den Kalten Krieg: Das Museum im ehemaligen deutschen Regierungsbunker bei Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Donnerstag zehn Jahre alt geworden. „Am 1. März 2008 haben wir die ersten Besucher begrüßt“, sagte Bunkerexperte Jörg Diester der Deutschen Presse-Agentur. Die denkmalgeschützte Dokumentationsstätte rund 30 Kilometer südlich der ehemaligen Hauptstadt Bonn sei ein voller Erfolg. „Am Anfang erwarteten wir 25 Besucher pro Woche. Jetzt sind es im Herbst bis zu 1000 am Tag.“ Bald werde mit dem 800 000. Besucher gerechnet. Gefeiert wird das zehnjährige Bestehen am 21. und 22. April unter anderem mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Das Museum in einem der einst geheimsten und bizarrsten Bauwerke Westdeutschlands bekam nach Diesters Worten seit der Eröffnung weitere Teile seiner Originalausstattung zurück, beispielsweise Fernsehkameras sowie Magnettäfelchen für Planspiele. „Wir ...

