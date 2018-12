Zaun versperrt Zugang bei Rettungseinsatz

St. Ingbert (dpa/lrs) – Ein Zaun als Hindernis hat in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, hatten Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Mittwochabend im Stadtteil Rohrbach versucht, eine ältere Frau wiederzubeleben. Allerdings gelang es den Rettungskräften wegen des verbauten Innenhofs und dem engen Haus nicht, die Frau zum Rettungswagen zu bringen.

Daraufhin schraubten 18 Mitarbeiter der Feuerwehr einen Teil des Zaunes ab und schafften so Zugang zur Straße. Ein Feuerwehrmann half den Rettungskräften dabei, die Frau wiederzubeleben. Während die Patientin ins ...

