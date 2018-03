In Rheinland-Pfalz haben sich im vergangenen Jahr etwas weniger Schüler für das Studium an Universitäten oder Fachhochschulen qualifiziert als 2016. Die Zahl der Studienberechtigten habe sich 2017 um 2,7 Prozent auf 21 897 Menschen verringert, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Damit ist der Rückgang in Rheinland-Pfalz minimal geringer als bundesweit: Für ganz Deutschland sank die Zahl der Studienberechtigten 2017 um 3 Prozent auf 439 846 Menschen. Über zehn Jahre betrachtet sehen die Statistiker aber einen langfristigen Trend zu einem höheren Bildungsabschluss: 2007 gab es bundesweit nur rund 434 000 Studienberechtigte – 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

In der Statistik zeigen sich große regionale Unterschiede: In Ostdeutschland inklusive Berlin stieg die Zahl um 3,4 Prozent auf rund 65 125 Studienberechtigte. In Westdeutschland sank sie um 4,1 Prozent ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.