Zahl der Studenten mit BAföG erreicht Rekordhoch

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Im vergangenen Jahr haben so viele Studenten in Rheinland-Pfalz BAföG erhalten wie nie zuvor. Insgesamt bekamen 30 268 Studenten die finanzielle Unterstützung, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. Das bedeute einen Anstieg von fast neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr und sei der höchste Wert seit Beginn der statistischen Auswertungen in den 1970er Jahren. Durchschnittlich erhielten die Studenten 444 Euro im Monat (2010: 428 Euro). Rund 87 Millionen Euro wurden in Form von Zuschüssen gezahlt, 51 Millionen Euro als Darlehen. Das Land finanziert davon 35 Prozent, den Rest übernimmt der Bund. Die Zunahme erklärt das Amt unter anderem mit der Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge.