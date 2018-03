Zahl der Milchbauernhöfe deutlich geschrumpft

Aus unserem Archiv

Mainz

In Rheinland-Pfalz gibt es zunehmend weniger Milchbauernbetriebe. Die Zahl sank im vergangenen Jahrzehnt von 3000 auf 2200, berichtete Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag in Mainz. Im Jahr 1984 seien es noch rund 18 500 Betriebe gewesen, die Milchmenge sei aber fast die gleiche wie damals. Der Trend zu weniger Höfen werde sich wohl verschärfen, wenn die EU-Milchmengenregelung 2015 wie geplant auslaufe und es keinen Ausgleich gebe. Höfken forderte Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) anlässlich der Konferenz der Agrarminister an diesem Freitag in Konstanz auf, die Milchbauern stärker zu unterstützen.