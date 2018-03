Zahl der Erwerbstätigen zum siebten Mal in Folge gestiegen

Aus unserem Archiv

Bad Ems

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Erwerbstätigen im siebten Jahr in Folge gestiegen. Im vergangenen Jahr hätten rund zwei Millionen Menschen als Arbeiter oder Angestellter ihr Geld verdient, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 1 Prozent. Deutschlandweit stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,5 Prozent.