Yvette Gerner soll Radio-Bremen-Intendantin werden

Mainz/Bremen (dpa/lrs) – Die in Ludwigshafen (Pfalz) geborene ZDF-Journalistin Yvette Gerner (51) soll neue Intendantin von Radio Bremen werden. Diesen Vorschlag machte eine Findungskommission am Dienstag in Bremen. Gerner, „eine gelernte und leidenschaftliche Journalistin“, sei seit 2010 Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF. Auf einer Sitzung des Rundfunkrates am 5. März soll sie zur Nachfolgerin des Intendanten Jan Metzger gewählt werden, dessen Amtszeit noch bis Ende Juli läuft. Gerner legte ihr Abitur 1987 in Speyer ab. Dort kandidierte sie 2002 auch als SPD-Mitglied für das Amt der Oberbürgermeisterin, unterlag aber Werner Schineller (CDU).

Mitteilung Radio BremenProfil Gerner auf Website ZDF

