Worms lobt erstmals Mario-Adorf-Preis aus

Aus unserem Archiv

Mannheim

Die Stadt Worms wird in diesem Jahr erstmals einen Mario-Adorf-Preis für besondere künstlerische Leistungen verleihen. Die nach dem 1930 geborenen Schauspieler Mario Adorf benannte Auszeichnung sei mit 10 000 Euro dotiert, sagte Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) am Donnerstagabend in Mannheim am Rande der Pressekonferenz zu den Nibelungen-Festspielen. Preisträger könnten zum Beispiel Schauspieler, Bühnenbildner oder Regisseure sein.