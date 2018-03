Wolf-Schütze ist Jäger aus dem Raum Köln – Gen-Test dauert noch

Aus unserem Archiv

Montabaur

Bei dem 71-Jährigen, der offenbar den mutmaßlichen Wolf im Westerwald erschossen hat, handelt es sich um einen Jäger aus dem Raum Köln. Der Mann habe eine Berechtigung gehabt, sich in dem Revier aufzuhalten, teilte die Polizei am Mittwoch in Montabaur mit. Er habe das Tier für einen Hund gehalten, der Rehe gehetzt habe. Nachdem er mit seinem Jagdgewehr geschossen habe, sei das Tier davongelaufen. Er habe vermutet, es verfehlt zu haben. Erst in den Medien habe er dann vom Tod des Tieres erfahren.