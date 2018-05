Der Wolf wird auch künftig in Rheinland-Pfalz nicht ins Jagdrecht aufgenommen werden, um ihn leichter jagen zu können. Die Mehrheit des Landtags aus SPD, FDP, Grünen und CDU stimmte am Donnerstag in Mainz gegen einen Antrag der AfD. Der AfD-Umweltpolitiker Jürgen Klein forderte die Einstufung des geschützten Wolfes als jagbares Tier, um regulierende Eingriffe einleiten zu können. Ein alternativer Antrag der CDU, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen und damit auffällige Wölfe bejagen zu können, bekam ebenfalls keine Mehrheit. Der CDU-Jagdpolitiker Michael Billen sagte: „Der Wolf ist kein Kuscheltier, sondern ein Raubtier.“

Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) wies darauf hin, dass „Problemwölfe“ in Rheinland-Pfalz bereits jetzt getötet werden könnten - zum Beispiel wenn sie ständig geschützte Nutztiere töteten oder sich mehrfach Menschen näherten. ...

