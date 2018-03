Aus unserem Archiv

Sprendlingen (dpa/lrs) – Beim Brand eines Wohnhauses in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) ist am Mittwoch ein hoher Sachschaden entstanden. Auch mehrere Gartenlauben auf benachbarten Grundstücken standen in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Hauseigentümer (49) kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war noch unklar. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 100 000 Euro.