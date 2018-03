Woche der Brüderlichkeit – Gesellschaft sieht noch Aufklärungsbedarf

Nach Ansicht der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) in Mainz muss noch mehr Toleranz geworben werden. Die GCJZ setzt sich für die Verständigung zwischen Christen und Juden ein. «Damit dies gelingen kann, ist aber die gegenseitige Achtung aller Unterschiede nötig», sagte der Mainzer GCJZ-Vorsitzende Reinhard Goebel anlässlich der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit. Alle Mitglieder verbindet das Ziel, Brüderlichkeit ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens oder der Religion zu verwirklichen – dafür muss nach Ansicht von Goebel noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.

«Woche der Brüderlichkeit» findet zum 60. Mal statt.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

Mitgliedern und Interessierten bietet die GCJZ Mainz Themenabende zu theologischen, historischen und aktuellen Fragen sowie Exkursionen zu bedeutenden Stätten des jüdischen und christlichen Glaubens. Außerdem wird zu Feiern von jüdischen Festen in die Mainzer Synagoge eingeladen, die 2010 eingeweiht wurde.

«In Verantwortung für den Anderen» ist das Motto der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit, die zum 60. Mal bundesweit stattfindet und am vergangenen Sonntag in Leipzig eröffnet worden war. Die Woche wird von den Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) veranstaltet und geht an diesem Sonntag zu Ende.

Die GCJZ Mainz – die erste in Rheinland-Pfalz – wurde 1964 von dem evangelischen Pfarrer Hermann Hickel gegründet. Sie zählt 65 aktive Mitglieder. In Rheinland-Pfalz gibt es noch in Koblenz, Trier und Bad-Kreuznach Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Hinzu kommt die regionale GCJZ-Gruppe Pfalz.