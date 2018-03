Wittlich bereitet sich auf Bombenentschärfung vor

Aus unserem Archiv

Wittlich

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe bereitet sich Wittlich auf die Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Blindgängers vor. Rund 2700 Menschen müssen am Sonntagmorgen ihre Häuser verlassen, darunter auch die Bewohner eines Altenheims. «Mit den Kirchen wurde vereinbart, dass die Hauptgottesdienste ausfallen», berichtete die Stadtverwaltung am Freitag. Die Sperrzone mit einem Radius von 500 Metern um den Fundort soll um 10.00 Uhr geräumt sein. Gegen Mittag sollen Kampfmittelräumer dann den Sprengsatz unschädlich machen. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.